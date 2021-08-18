Бразилиа, 19 августа, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Применение вакцины от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech для прививок детям отказалось одобрять Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе фармрегулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В ведомстве отметили, что, поскольку детский иммунитет находится в стадии созревания, то в указанном случае нельзя пренебрегать любыми дополнительными мерами предосторожности. Эксперты Anvisa сошлись во мнении, что угрозы от применения этой вакцины превышают возможные положительные последствия от ее использования среди детей.

В Бразилии лицам в возрасте 12−17 лет разрешено делать прививки от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа издание Prensa Latina распространило информацию о том, что в бразильском мегаполисе Сан-Паулу 99,2% жителей старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.