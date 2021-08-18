Вашингтон, 19 августа, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Пользователи в США 18 августа столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Amazon.com Логотип Amazon

Рост числа сообщений о неполадках зафиксирован сервисом после 23:20 мск, их пик пришёлся примерно на 23:38. После 23:53 работа сервисов Amazon нормализовалась.

Большая часть пользователей столкнулась с проблемами при просмотре сайта, этому было посвящено 68% обращений. Проблемы с авторизацией в своём аккаунте возникли у 22% обратившихся. У 11% были трудности при проведении оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи сообщают о временном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».