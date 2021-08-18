Северодвинск, Архангельская область, 18 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Жителей Северодвинска встревожила информация, опубликованная в соцсетях — несколько пабликов сообщили о скачке радиации. Городские власти призвали горожан не доверять слухам.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

«За последние сутки никаких скачков не выявлено. Радиационный фон в пределах нормы, в пределах природного фона. Сейчас максимальный уровень составляет 0,17 микрозивертов в час. Мониторинг ведется круглосуточно», — подчеркнул начальник отдела гражданской защиты горадминистрации Валентин Магомедов.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии аварийное реагирование соответствующих служб начинается при показаниях от 0,6 микрозивертов в час.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скачок радиации в Северодвинске был зафиксирован 8 августа 2019 года в результате взрыва, случившегося при испытании ракетной двигательной установки. Тогда погибли пять человек. Еще один скачок был зафиксирован в январе 2020 года, но тогда инцидент объяснили неисправностью датчика.