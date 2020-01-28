Северодвинск, Архангельская область, 28 января 2020, 12:32 — REGNUM В Северодвинске сработал датчик, контролирующий уровень радиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГО и ЧС Северодвинска.
Жители города стали получать тревожные СМС: «Закройте окна и не выходите на улицу». Официальной информации об источнике и уровне радиации пока не сообщается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последний раз скачок радиации в Северодвинске был зафиксирован 8 августа в результате взрыва, случившегося при испытании ракетной двигательной установки. Тогда погибли пять человек.