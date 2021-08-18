Вашингтон, 18 августа, 2021, 22:26 — ИА Регнум. США более не считают сбежавшего из страны афганского президента Ашрафа Гани политической фигурой в Афганистане, заявила 18 августа на брифинге первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Мохаммад Ашраф Гани

«Гани больше не является фигурой в Афганистане», — заявила Шерман в ответ на просьбу журналистов прокомментировать видеообращение Гани к афганскому народу, которое он опубликовал в соцсетях 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший 15 августа из Кабула в ОАЭ Гани заявил, что его бегство было обусловлено нежеланием устраивать кровопролитие и обманом со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также отверг обвинения в том, что он сбежал из страны с большим количеством государственных денег.