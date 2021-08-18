* запрещённая в России организация

Анкара, 18 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Турция открыта для сотрудничества с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявил 18 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, Анкара готова «ко всем видам сотрудничества».

«Мы готовы ко всем видам сотрудничества во имя сохранения мира для афганского народа, благополучия турецких граждан, живущих в этой стране, а также защиты интересов нашего государства», — цитирует слова Эрдогана издание Hurriyet.

При этом турецкий президент заявил, что Турция приветствует «умеренные» заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Эрдоган рассказал, что он надеется обсудить ситуацию в Афганистане с президентом России Владимиром Путиным и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили Кабул, провозгласив победу в 20-летней войне с иностранными захватчиками. На данный момент военные США контролируют только аэропорт Кабула.