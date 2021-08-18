Минск, 18 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Обвинения литовской стороны в адрес Белоруссии по поводу якобы имевшего место нарушения белорусскими пограничниками границы двух республик безосновательно, сообщили 18 августа в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

Комментируя заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о ноте протеста Минску из-за якобы имевшего место вторжения белорусских пограничников на литовскую территорию накануне, 17 августа, комитет заявил об отсутствии доказательств со стороны Вильнюса.

«На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками», — говорится в сообщении.

Белорусское ведомство добавило, что обвинения, не подтверждённые доказательствами, в Минске рассматривают как попытку провокации «с целью искусственного создания информационного резонанса».