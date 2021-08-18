Варшава, , 21:34 — REGNUM 18 августа заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio 24 прокомментировал дипломатических скандал между Польшей и Израилем, заявив, что Польша является «хранителем памяти о Холокосте».

«Пока Израиль не изменит свою политику относительно Польши, отношения между двумя государствами останутся очень сложными. К сожалению, в Израиле забыли, что Польша тоже была жертвой немецкой агрессии во время Второй мировой войны и является хранителем памяти о Холокосте», — заявил дипломат.

Данным образом Пшидач прокомментировал недавнее решение властей Израиля отозвать своего посла в Польше в знак протеста против того, что в Варшаве приняли поправки в законодательство, которые запрещают возвращение имущества в пользу предыдущих владельцев, которые владели им более 30 лет назад.

Израильское руководство считает, что данная норма «целенаправленно лишает возможности вернуть свое наследство потомкам евреев, которые владели им до Второй Мировой войны, но были несправедливо лишены его из-за нацистской оккупации».