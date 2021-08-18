Лондон, 18 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Пабы, функционирующие на территории Британии, испытывают проблемы с поставками пива, некоторые из них исчерпали запасы пенного напитка, сообщает 18 августа издание Daily Mail.

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Несвоевременный подвоз пива может быть связан с пандемией коронавируса, из-за которой уменьшилось число водителей, занимающихся грузоперевозками.

По утверждению издания, наиболее в такой ситуации пострадали сетевые бары, связанные договорами с определенными пивными брендами. При этом небольшие бары, закупающие пиво у местных производителей, пока «остаются на плаву».

Наиболее критическая ситуация сложилась в Шотландии, где регулярный подвоз пива почти прекратился еще неделю назад.

При этом нельзя надеяться на скорое исправление ситуации, так как британские водители грузовиков планируют объявить забастовку.