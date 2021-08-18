Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Ковидные документы, требуемые при посещении кафе и ресторанов в Ростовской области, могут отменить в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Условиями для частичной отмены ковид-ограничений названы улучшение ситуации с коронавирусом и вакцинации 60% персонала предприятий общественного питания, указал Гончаров.

«Если в ближайшие дни не будет резких всплесков и массовых заболеваний, то ограничения снимут. При этом, конечно, на предприятиях должны соблюдаться все санитарное нормы, масочный режим, дезинфекция», — уточнил чиновник.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ужесточили коронавирусные ограничения 4 августа. Затем был принят ряд изменений в документ.