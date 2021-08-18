Тверь, 18 августа, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Ускоренными темпами провести расширенную диспансеризацию жителей Тверской области, перенесших коронавирус, поручил губернатор Игорь Руденя. Вопрос обсуждался 18 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание регионального оперативного штаба

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Глава региона дал поручение ускорить проведение диспансеризации жителей Верхневолжья, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе при необходимости привлекать мобильные бригады. Особое внимание поручено уделить психологической реабилитации пациентов.

Сегодня в Твери реабилитация пациентов после ковида проводят в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. К работе привлечены врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Людей, перенесших инфекцию, учат правильно дышать, двигаться, обучают специальной гимнастике для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания.

Как отмечалось на заседании оперштаба, в последние месяцы фиксируется незначительный рост уровня заболеваемости среди граждан в возрасте от 18 до 49 лет.

При этом было подчеркнуто, что самой действенной мерой против распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. В настоящее время прививки от коронавируса получили 350 266 человек, запас вакцины в регионе составляет более 75 тысяч комплектов и постоянно пополняется. Вакцинироваться в регионе можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, они размещены на сайте министерства здравоохранения Тверской области. Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

На территории региона действует 12 центров амбулаторной помощи для пациентов с признаками вирусного заболевания. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему, в исключительных случаях — при очном обращении в регистратуру центра.