Брест, Белоруссия, 18 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении президента Белоруссии и разжигании социальной вражды. Обвиняемым стал 55-летний житель Бреста. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщает сайт СК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«По данным следствия, с августа по октябрь прошлого года пользователь социальной сети «ВКонтакте» с целью возбуждения враждебного отношения к сотрудникам правоохранительных органов писал комментарии с призывами к агрессивным действиям, а также содержащие клевету и публичное оскорбление президента Республики Беларусь», — проинформировало ведомство.

Брестчанину предъявлены обвинения по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Белоруссии (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности), ч.1 ст.368 (публичное оскорбление президента Республики Беларусь) и ст.367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Обвиняемый находится под стражей.

Следственный комитет Белоруссии не возбудил ни одного уголовного дела по факту оскорбления Александром Лукашенко граждан республики и политиков других государств. Недавно, 9 августа он в очередной раз оскорбил их и оклеветал публично, в присутствии генпрокурора и других «правоохранителей».

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