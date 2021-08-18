Москва, 18 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 10 по 16 августа снизились в среднем на 0,01%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

За период с начала августа, по оценке Росстата, потребительские цены снизились на 0,03%, а инфляция за период с начала года сократилась до 4,48%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров подорожали свинина — на 0,9%, говядина — на 0,3%, баранина, сосиски и сардельки, сычужные сыры, маргарин, гречневая крупа, соль и чёрный чай — на 0,2%, мясо кур, подсолнечное и сливочное масло, варёная колбаса, рис, ржаной хлеб — на 0,1%.

В то же время полукопчёная и варёно-копчёную колбаса подешевела на 0,8%, мороженая рыба — на 0,5%, вермишель — на 0,4%, водка — на 0,3%, пастеризованное молоко, макаронные изделия и печенье — на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов, шоколадные конфеты и пшено — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2%. В том числе на морковь стала дешевле на 7,6%, картофель и огурцы — на 3,9%, помидоры — на 3,4%, белокочанная капуста — на 0,6%, яблоки — на 0,5%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,6%, хозяйственное мыло — на 0,4%, детские подгузники и женские гигиенические прокладки — на 0,3%, туалетное мыло, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, пелёнки для новорожденных и туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.