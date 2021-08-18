Москва, 18 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах в начале нового учебного года. Об этом в ходе выступления по видеосвязи на областном августовском педагогическом форуме, который прошел в Пензе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru

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«Мы готовимся к тому, что следующий учебный год начнется в очном формате с соблюдением тех требований Роспотребнадзора, которые установлены и которые обеспечивают безопасность, прежде всего, учителей, учеников и родителей учащихся. У нас нет никаких планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения», — сказал Кравцов.

Он вновь подчеркнул, что дистанционные технологии не смогут заменить учителя — они лишь являются дополнением к традиционной системе обучения.