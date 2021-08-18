Курск, 18 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Студенты Курской области примут участие в исследованиях вероятности передачи вируса COVID-19 от человека к животным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Спящий кот

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Диагностика животных, живущих с переболевшими людьми, позволит провести научный анализ распространения болезни среди животных. Будут изучаться вероятность передачи вируса к ним от человека и другие возможные риски.

В сентябре 2021 года исследования стартуют в Курской и Орловской областях. Волонтеры — студенты аграрных вузов — примут участие в диагностике на COVID-19 домашних животных. Тестирование будет бесплатным, его проведут с помощью специализированных высокоточных тестов.

Исследования будут проводиться на базе ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Управление ветеринарии Курской области окажет поддержку и примет участие в этих исследованиях.