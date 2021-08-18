Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области лабораторно подтвердили 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай меньше, чем сутками ранее, и на три случая меньше, чем два дня назад.

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Как сообщили 18 августа в областном оперштабе, больше всего новых носителей за последние сутки выявлено в городах Кириши (19), Всеволожск и Мурино (по 11), Тихвин (10).

При этом за сутки в Ленобласти зафиксировано 16 смертей от COVID-19, что на два случая больше, чем сутками ранее. Всего от этой болезни в регионе скончались 2378 человек.

Общее число заражений коронавирусом в Ленобласти на сегодня составляет 60 301 случай, выздоровели 48 765 человек, в том числе 96 выписаны за последние сутки.