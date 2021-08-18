Москва, 18 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В 2020 году туристическая отрасль России потеряла 600 млрд рублей из-за отсутствия международных туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская. Он отметила, что по итогам первого полугодия 2021 года в России с туристическими целями побывало 64,4 тыс. иностранцев.

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«Итоги периода января-июня 2021 года не демонстрируют практически никаких признаков восстановления въезда, — констатировала эксперт. — Именно закрытие границ в марте 2020 года привело к падению въездного турпотока на 92%. Из-за отсутствия международных туристов в период пандемии отрасль потеряла 600 млрд руб. в 2020 году. По данным Ростуризма, общие потери туристической отрасли составляют 3,7 трлн рублей».

При этом она подчеркнула, что в 2022 году в России ожидается рост числа туристов из Турции, Германии, Китая, Казахстана, Армении и Южной Кореи.

«Но полное восстановление показателей въездного туризма возможно не ранее 2023−2024 годов при улучшении общей эпидемиологической ситуации в мире и результатов вакцинации, а также снятия ограничений», — подчеркнула эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост туристического потока в РФ связан с условиями приема и смягчением ограничительных мер.