Москва, 18 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Восстановление российского въездного туризма будет постепенным из-за существенного падения численности иностранных туристов в РФ в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил замдиректора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий.

Pixel2013 Туризм

«Конечно, говорить о тотальном восстановлении выездного туризма пока сложно. Скорее можно рассуждать о потенциальном росте примерно в 5−10% относительно уровня 2020 года, — сказал Плисецкий. — Тем не менее, можно отметить рост числа внутренних поездок и его постепенное восстановление, опять же относительно 2020 года. Восстановление же российского въездного туризма тоже будет довольно постепенным, поскольку в 2020 году произошло существенное падение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. По данным Ростуризма, на 80% относительно уровня 2019 года — с 11 млн человек до почти 2 млн человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Плисецкий объяснил, почему РФ столкнулась с большим притоком туристов с Кубы.