Москва, 18 августа 2021, 17:38 — REGNUM Посредством вывода войск США пытаются дестабилизировать ситуацию в Туркестане. Об этом 18 августа заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, таким образом Вашингтон пытается ослабить Россию.
«Сегодня цель — дестабилизация среднеазиатского региона с последующими последствиями для России», — сказал Клинцевич.
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