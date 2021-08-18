Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Петербурге не зафиксировано ни одного случая тяжелой пневмонии среди лиц, привитых хотя бы первой дозой вакцины от COVID-19. Об этом сообщили 18 августа на заседании Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аппарат КТ в госпитале «Ленэкспо»

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По данным Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), тяжелые поражения легких (75 и более процентов) в группе вакцинированных специалистам не встречались.

«На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза», — отметили в Смольном.

Напомним, по данным на 18 августа, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 млн 420 тыс. человек. Завершили вакцинацию 1 млн 270 тыс. петербуржцев.