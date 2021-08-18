Киев, 18 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве установили сцену для мероприятия над братским захоронением участников революции 1917−1921 годов.

Киев

Об этом сообщили 18 августа в Киевской горгосадминистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, заместитель главы КГГА и глава фракции «Европейская солидарность» в Киевсовете Владимир Прокопив отмечает, что сцену поставили прямо на памятном знаке.

«Проблема даже не в формальных разрешениях… монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917−1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», — отметил чиновник.

Организаторы концерта в комментарии СМИ отмечают, что захоронения там не подтверждены, а постамент планировали демонтировать, поскольку он «никогда не был и не является памятником истории, не имеет художественной ценности».

Напомним, что концерт Андреа Бочелли ко дню независимости Украины 24 августа является одним из главных пунктов праздничной программы и должен состояться перед Мариинским дворцом в центре столицы Украины.

Накануне конфликт в рамках подготовки к празднику произошёл из-за инсталляций «советского периода», которые по указанию президента пытались разместить в центре столицы Украины.