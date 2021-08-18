Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM О плачевном состоянии здравоохранения на Украине сами за себя говорят цифры. На момент распада СССР население Украины составляло 52 млн человек. По официальным данным, которые вызывают недоверие у экспертов, сейчас на Украине проживает 42 млн человек. Однако, по независимым оценкам, реальная численность населения составляет не более 30 тыс. человек, а то и менее. То есть за 30 лет Украина потеряла минимум 10 млн человек. И это не единственный показатель ухудшения демографической ситуации. Так прокомментировал развал системы здравоохранения на Украине корреспонденту ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Население Украины резко постарело по сравнению с ситуацией начала 1990-х годов. Число умирающих заметно превышает число родившихся. Обращает на себя внимание и массовое бегство людей трудоспособного возраста, что также является лакмусовой бумажкой. Взять какой-нибудь украинский город. Раньше он был молод, в нём кипела жизнь, были слышны детские голоса. Теперь же город похож на дом престарелых. И уровень здравоохранения имеет непосредственное отношение к этому. Лечить стали хуже, лечить стали реже, лечить стали дороже», — отмечает собеседник ИА REGNUM.

В настоящее время продолжается второй этап реформы экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Она уволена, но дело её живёт. И, согласно реформе, Украине предписано идти по пути оптимизации численности и окупаемости учреждений здравоохранения. Если больница не сдала план по пациентам, то финансирование лечебного учреждения сокращается, либо отменяется, приводит пример Эдуард Попов. Почти 2/3 украинских больниц (984 из 1600) испытывает проблемы с бюджетом, — эти данные привёл в своем выступлении 22 апреля сего года никто иной как министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По словам министра, дефицит бюджета у этих 984 лечебных заведений составляет от 10 до (вдумайтесь!) 50%. В зоне особого риска — скорая медицинская помощь, лечение туберкулёза и психиатрических заболеваний. Так, например, в Запорожской области произошло сокращение бригад скорой медицинской помощи — со 154 до 110. В финансовом плане скорая помощь Запорожья недополучила 67 млн гривен. Ситуация, конечно, аховая. При этом власти отмечают, что больниц на Украине в избытке.

К слову, по некоторым данным, на Украине действует 15 секретных американских биологических лабораторий, неподконтрольных украинским властям. Совсем недавно их было «всего» 5−6. Американцы веду себя на Украине в духе классического колониализма, высказал мнение собеседник ИА REGNUM.

«Для чего реформа здравоохранения предпринята? Якобы (официальная версия) для того, чтобы модернизировать больницы и лечебные учреждения. За основу была взята «передовая» северо-американская модель, и оптимизация потребовала больших бюджетных трат. Так, чтобы врачебное управление получило доступ к финансированию, больницы и поликлиники должны быть оснащены компьютерной техникой и подключены к специальной национальной системе. Стоимость этой процедуры составляет 3−4 тыс. долларов — и это минимальная планка стоимости. Второй момент. Государство, согласно реформе, должно создавать государственно-частное партнёрство, то есть фактически приватизировать здравоохранение. Но бизнес заинтересован лишь в получении прибыли», — сделал вывод Эдуард Попов.

В настоящее время на Украине рассматривается вопрос создания госпитальных округов, территория которых в три-пять раз больше, чем районов. В связи с этим пациенты будут вынуждены обращаться за медицинской помощью в отдалённые районы, что снизит доступность медицинских услуг. И сделает ненужными подавляющее большинство районных больниц.

«Сокращая численность больниц и поликлиник, украинские власти хотят сбросить с себя ненужные социальные расходы. Украина катастрофически недофинансирует сферу здравоохранения. Это направление составляет 2,3% от общего бюджета страны — это данные официальной украинской статистики — что ниже минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Фактически людей обрекают на смерть без медицинской помощи?» — сетует эксперт.

Ещё один немаловажный факт. Врачам и медицинским работникам стали урезать зарплаты, в связи с чем они вынуждены искать другую работу. Широко распиаренный президентом Владимиром Зеленским план повышения зарплат медработникам является блефом. Это повышение начнётся лишь со следующего года. Если, конечно, государство найдет где-то недостающие 100 млрд гривен. На войну в Донбассе или на идиотско-преступный закон о языке деньги находятся. На зарплаты врачам — нет, обращает внимание собеседник ИА REGNUM.

И здесь спасением для людей в белых халатах становится Польша, где упрощено получение трудовой визы, а зарплаты втрое выше. Медперсонал заставляют переходить на неполную ставку, вынужденный отпуск с последующим увольнением. Это происходит даже на фоне катастрофической нехватки медиков. По оценкам центра Разумкова, с Украины выехали свыше 66 тыс. врачей. При этом самой Украине не хватает 33,7 тыс. врачей, более 35 тыс. работников среднего звена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицина «фактически находится в шаге от комы».

Читайте ранее в этом сюжете: «Начхать на простых людей» — эксперт о развале здравоохранения на Украине