Москва, 18 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев встретился в Москве с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Панкаджем Сараном, сообщает 18 августа пресс-служба аппарата СБ РФ.

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Уточняется, что Патрушев и Саран обсудили развитие ситуации в Афганистане и ряд других вопросов.

«Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнениями по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, были затронуты вопросы торгово-экономических отношений России и Индии.