Москва, 19 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Предприниматель Дмитрий Давыдов, выдвинувший 20 идей, касающихся стратегии развития России, затронул практически весь спектр стоящих перед российским обществом вызовов. Об этом 17 августа заявил глава департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории в аппарате правительства Башкирии Олег Байдин, выступая в рамках работы круглого стола «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Я прочитал всё, что предлагает Давыдов. Он затронул практически весь спектр стоящих перед обществом вызовов. Но я бы хотел сосредоточиться на тех вопросах, которые ближе мне. Прежде всего это идея по поводу формирования студенческих городов, — сказал Байдин. — Понятно внимание к области образования. Сегодня учеба становится практически нормой жизни. Я бы хотел уточнить — сегодня монофункциональных зон практически не осталось ни в городах, ни на территориях. Те же самые моногорода испытывают колоссальные экономические трудности».

И поэтому, как полагает Байдин, не хотелось бы выводить студентов за пределы города.

«Мы говорим об образе будущего и о том, что же будет завтра и вокруг чего строить наши города. И основным функционалом городов становится образование. И если учеба стала нормой жизни, то тот вариант, который был раньше — я учился, а потом всю жизнь работал, эксплуатируя полученные знания, — сегодня уже не работает. Человеку приходится учиться постоянно. Отправляя молодую и наиболее активную часть общества в какую-то отдельную территорию, она фактически должна будет находиться там постоянно, потому что образование требуется постоянно. И, на мой взгляд, гораздо более правильной является перестройка наших городов исходя из основного драйвера развития, а именно образовательной функции. То есть не студенческий город. А город для студентов», — сказал Байдин.

Он подчеркнул, что правильнее выстраивать города в образовательном ключе.

«И, кроме того, можно вернуться к более человеческому варианту, когда человек ходил на работу пешком, — сказал Байдин. — Мы снизим проблему транспорта, снизим проблему экологии и получим новое и более качественное пространство для жизни. Таким образом, мы касаемся и образовательных, и транспортных, и экологических вопросов. И если говорить о стратегии по стране в целом, то стоило бы более активно заняться стратегией пространственного развития Российской Федерации. Она была сделана на предыдущем этапе. Сегодня возникают различные идеи, касающиеся ее. В частности, идея об агрессивном развитии инфраструктуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в пресс-центре REGNUM прошел круглый стол «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».