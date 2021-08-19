В РФ постоянная учеба становится нормой всей жизни – Олег Байдин
Москва, 19 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Предприниматель Дмитрий Давыдов, выдвинувший 20 идей, касающихся стратегии развития России, затронул практически весь спектр стоящих перед российским обществом вызовов. Об этом 17 августа заявил глава департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории в аппарате правительства Башкирии Олег Байдин, выступая в рамках работы круглого стола «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».
«Я прочитал всё, что предлагает Давыдов. Он затронул практически весь спектр стоящих перед обществом вызовов. Но я бы хотел сосредоточиться на тех вопросах, которые ближе мне. Прежде всего это идея по поводу формирования студенческих городов, — сказал Байдин. — Понятно внимание к области образования. Сегодня учеба становится практически нормой жизни. Я бы хотел уточнить — сегодня монофункциональных зон практически не осталось ни в городах, ни на территориях. Те же самые моногорода испытывают колоссальные экономические трудности».
И поэтому, как полагает Байдин, не хотелось бы выводить студентов за пределы города.
«Мы говорим об образе будущего и о том, что же будет завтра и вокруг чего строить наши города. И основным функционалом городов становится образование. И если учеба стала нормой жизни, то тот вариант, который был раньше — я учился, а потом всю жизнь работал, эксплуатируя полученные знания, — сегодня уже не работает. Человеку приходится учиться постоянно. Отправляя молодую и наиболее активную часть общества в какую-то отдельную территорию, она фактически должна будет находиться там постоянно, потому что образование требуется постоянно. И, на мой взгляд, гораздо более правильной является перестройка наших городов исходя из основного драйвера развития, а именно образовательной функции. То есть не студенческий город. А город для студентов», — сказал Байдин.
Он подчеркнул, что правильнее выстраивать города в образовательном ключе.
«И, кроме того, можно вернуться к более человеческому варианту, когда человек ходил на работу пешком, — сказал Байдин. — Мы снизим проблему транспорта, снизим проблему экологии и получим новое и более качественное пространство для жизни. Таким образом, мы касаемся и образовательных, и транспортных, и экологических вопросов. И если говорить о стратегии по стране в целом, то стоило бы более активно заняться стратегией пространственного развития Российской Федерации. Она была сделана на предыдущем этапе. Сегодня возникают различные идеи, касающиеся ее. В частности, идея об агрессивном развитии инфраструктуры».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в пресс-центре REGNUM прошел круглый стол «Стратегические инициативы для развития России. 20 идей Дмитрия Давыдова».