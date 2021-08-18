Волгоград, 18 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области 18 августа впервые подтвердили 338 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество числа заболевших превысило 77 тысяч. Зарегистрировано 16 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 77 169 жителей. Выздоровели 68 547 человек, в том числе 299 выписаны за последние сутки. От осложнений при инфекции скончались 2 092 пациента.

Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 6 530 человек.