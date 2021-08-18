Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Несколько больниц Ростовской области получат деньги на покупку концентраторов кислорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 18 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Более 22 млн рублей распределят между лечебными учреждениями, расположенными в 17 муниципальных образованиях Дона. Средства также получат госпиталь для ветеранов войн, лечебно-реабилитационный центр №2, центр медицинской реабилитации №3 в Новошахтинске.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор Василий Голубев поручил держать на контроле ситуацию с поставками кислорода в ковидные госпитали и не допустить дефицита медицинского газа.