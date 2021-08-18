Киев, 18 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Смертность населения на Украине по итогам шести месяцев текущего года превысила уровень 2020 года на 21,6%, сообщила 18 августа государственная служба статистики.

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Согласно информации ведомства, всего с начала года в Украине умерло 349.041 человек, что на 62.031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287.010 человек.

Как говорится в сообщении службы, с начала 2021 года на Украине родилось 132.595 человек (для сравнения в прошлом году — 139.134), а вот миграционный прирост составил 11.274 человек (в прошлом году — 7598).

Таким образом, численность населения на Украине на 1 июля 2021 года составляла 41,38 млн человек, с начала 2021 года население страны сократилось более чем на 205 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в июле в ООН заявили, что Украине абсолютно необходимо провести перепись населения, поскольку на сегодняшний день реальная численность населения страны неизвестна даже примерно, ведь миллионы граждан уехали на заработки.