Москва, 18 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, по состоянию на 15:25 по мск, котировки нефти марки Brent прибавляют чуть более 1%, превышая $69,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вновь не сумев накануне пробить поддержку уровня $68,50 за баррель, нефтетрейдеры переключились на ожидание позитивных сигналов.

Сегодняшний отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США может несколько развеять опасения сокращения спроса в связи с ростом заболеваний новым штаммом коронавируса. Впрочем, краткосрочно нефть остается в слабонисходящем тренде.

Для его слома требуются куда более значительные сигналы. Сохраняющаяся неопределенность с дальнейшей монетарной политикой США и динамикой экономики Китая в условиях новой волны заболеваний не позволяют нефти уверенно вернуться в зону выше $70 за баррель.

Трудно покупать нефть, когда два крупнейших потребителя дышат неровно.

Вероятно, если данные минэнерго США не окажутся уж очень позитивными для нефтебыков, к вечеру нефть отступит от дневных максимумов», — пояснил эксперт.

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