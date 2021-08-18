Москва, 18 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. КПРФ выбрала удачный момент для этого шага — накануне выборов, причем по времени у правящей партии остается очень мало времени для маневра, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Peter-facebook, pixabay, cc0 Пенсионный доход

«Население уже стерпелось и подзабыло о данных изменениях, тем более, что в условиях кризиса многих из тех, кого затронуло повышение пенсионного возраста уже сейчас, многие были рады, что как раз в таких сложных условиях работодателям трудно их уволить.

Но в целом этот шаг, обусловленный финансовыми реалиями и требованиями МВФ, конечно, был болезненным, потому и провернули его сразу после выборов президента РФ, в расчете, что за шесть лет тема потеряет актуальность.

Теперь КПРФ получает дополнительные баллы в глазах электората, а крыть партии власти нечем отклонят — получат негатив, примут законопроект — обеспечат КПРФ имидж депутатов, реально что-то сделавших для народа.

Но, так или иначе, вопрос о пенсионном возрасте в силу его высокой цены для бюджета пересматриваться в ближайшее время не будет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ.

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