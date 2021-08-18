Берлин, 18 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Семь основных препятствий на пути реализации проекта «Северный поток-2» («СП-2») перечислила 18 августа журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер.

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

По мнению журналистки, наиболее трудным для газопровода препятствием является газовая директива Евросоюза, в одном из положений которого говорится, что владелец любого газопровода не может быть также и его оператором, что прямо относится к российской компании «Газпром».

Вторым препятствием является активное сопротивление проекту Польши, стран Прибалтики и Украины.

«Польша — один из самых ярых противников газопровода. Так же как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», — уточняет Фишер, добавляя, что Киев не смирится со строительством трубопровода и попытается найти могущественных союзников, чтобы изменить эту ситуацию.

Третья трудность, по мнению автора статьи — отрицательная позиция большинства депутатов Европарламента к «СП-2», резолюции которых об остановке строительства газопровода носят рекомендательный характер, однако просто отмахнуться от них, по мнению Фишер, не выйдет.

Четвертым препятствием на пути реализации проекта, как считает журналистка, является немецкая партия «Зеленых», в случае вхождения членов которой в коалиционное правительство последнее не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при канцлере ФРГ Ангеле Меркель.

Еще одним препятствием для «СП-2» является новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, который должен свести к минимуму геополитические риски от газопровода.

«Хохштейн — решительный противник «Северного потока — 2» и в целом настроен критически по отношению к России», — отмечает Фишер.

Шестым препятствием для газопровода станут судебные разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против проекта, которые под предлогом якобы защиты климата пытаются остановить строительство «СП-2» в морских акваториях.

И наконец седьмым, последним препятствием для строительства является политика Евросоюза в области охраны окружающей среды.

«Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока — 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», — отмечает журналистка.

При этом она указывает, что у газопроводов есть одно важное преимущество, так как трубу, как считает Фишер, можно легко переделать для транспортировки водорода, а с последним многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.

«Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», — заключается в материале Фишер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал непорядочным действия Европейской комиссии в отношении «Северного потока — 2».