Минск, 18 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указы, которыми утвердил официальный прогноз социально-экономического развития Белоруссии на 2021 год. Сейчас выясняется, что втайне от народа планы поменялись.

ИА REGNUM Лукашенко

Выступая 18 августа в Минске перед заседанием совмина министр экономики Александр Червяков со ссылкой на Александра Лукашенко заявил: «Целевая задача, поставленная главой государства, — 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% — это та задача, которую правительство будет выполнять».

Тем временем: Потребительские цены в Белоруссии повышены почти на 9%

Как сообщает белорусское официальное информагентство БелТА, министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. При этом отсутствует информация об отмене ранее утверждённых президентскими указами официальных прогнозов.

Напомним, в 2020 году Лукашенко подписал президентские указы, которыми запланирован рост ВВП Белоруссии на 1,8% при инфляции до 5%. За январь — июль 2021 года белорусская экономика прибавила 3,3% в сопоставимых ценах к такому же периоду прошлого года — об этом 17 августа проинформировал Белстат.

Мнение зарубежных экспертов: ЕАБР: Экономика Белоруссии сокращается