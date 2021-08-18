Москва, 18 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Введение обязательной вакцинации для школьников от COVID-19 в России не планируется, однако детям с хроническими болезнями будут рекомендовать сделать такую прививку. Об этом 18 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во время прямого эфира Российского общества «Знание».

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»Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцинация от нового заболевания обязательной для школьников, которые хотят продолжать учиться очно.

При этом Горелов подчеркнул, что детям с хроническими болезнями будут рекомендовать сделать прививку от COVID-19.

«Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации», — пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что у 18% из числа перенесших COVID-19 в бессимптомной форме отсутствуют антитела к SARS-CoV-2.