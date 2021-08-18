Джакарта, 18 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Индонезии попросили предвидеть прибытие волны беженцев из Афганистана, сообщает Antara.

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Власти Индонезии должны немедленно подготовить меры по борьбе с ухудшающейся ситуацией в Афганистане и возможным притоком беженцев в Юго-Восточную Азию.

Жители Афганистана стали покидать страну в поисках безопасности и защиты.

Фонд Geutanyoe в провинции Банда-Ачех призвал жителей Индонезии проявить солидарность и быть готовым принять и помочь беженцам из Афганистана, которые, скорее всего, прибудут в Индонезию.

Правительство Индонезии должно выполнять свои обязательства по спасению и приему иностранных беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 15 768 случаев заражения SARS-CoV-2.