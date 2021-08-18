Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали автомобилиста, который умышленно наехал на сотрудника комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга, оформлявшего административный протокол за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Задержанный оказался таксистом-нелегалом, сообщили 18 августа в комитете по транспорту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак «Остановка запрещена»

Наезд автомобиля Hyundai Solaris на 47-летнего специалиста отдела по центральным районам управления по выявлению административных правонарушений комитета по транспорту произошел 16 августа у дома 5 по Гончарной улице. Инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Водитель скрылся, но бегал от закона недолго.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). За это грозит до пяти лет лишения свободы.

«В течение дня комитет эвакуирует порядка 50−60 автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Агрессия со стороны нарушителей ПДД встречается редко, но любые её проявления к сотрудникам комитета будут пресечены», — отметил глав комтранса Кирилл Поляков.

Он сообщил, что для теперь инспекторов комитета будет организовано обучение навыкам самообороны и подготовлена программа психологической поддержки.