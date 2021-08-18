Москва, 18 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В случае наступления следующего кризиса, многие развивающиеся страны не смогут снизить свой госдолг, который они нарастили после прошлого года, и в результате могут пострадать многие страны пространства бывшего СССР, имеющие внешние заимствования в валюте. Об этом 18 августа сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий агентству «Прайм».

Падение

Как считает финансист, кризис может произойти в случае, если США поднимут ставки, в результате чего валютный долг станет дороже и это будет похоже на ситуацию 1998 года. При этом, как отметил Русецкий, на этот раз он не затронет РФ, так как у нашей страны резервы превышают размер госдолга.

Также он напомнил, что, когда ставки в США повышались в последний раз (в 2018 году), Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, а в Турции произошел валютный кризис.

По мнению эксперта, на это раз кризис затронет страны бывшего СССР, имеющие высокую долю внешнего заимствования в валюте, такие, как Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Также дефолт затронет несколько крупных развивающихся стран — Турцию, Парагвай и Вьетнам.

«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы. Так что ослабление национальной валюты — естественный процесс в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт (включая услуги)», — отметил Русецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что рубль 17 августа подешевел к доллару в пределах 0,5% на фоне повсеместного укрепления американской валюты в сочетании с падением нефтяных цен