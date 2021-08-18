Новосибирск, 18 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области, если позволит погода, линейки в школах 1 сентября будут проведены очно. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

1 сентября

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«Мы сами надеемся, что проведём 1 сентября в очном режиме, но все будет зависеть от погоды», — цитируют «Все новости Новосибирский области».

Он уточнил, что если 1 сентября будет пасмурно или дождливо, то мероприятие проведут по классам и без присутствия родителей.