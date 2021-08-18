Цхинвал, 18 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 238 тестов на коронавирус, из которых 44 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 18 августа сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 4666 носителей SARS-CoV-2, из них 3962 выздоровели, в том числе 50 — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 704 носителя коронавируса.

В течение суток 17 августа в Южной Осетии сообщили о 16 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 128 тестов. Выздоровевшими медики признали 32 человека.

Как рассказала журналистам глава Республиканского медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» двух человек, поступили в больницу шестеро пациентов с COVID-19. Всего там лечатся 64 пациента.

Стоит отметить, что накануне председатель правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев вручил медали «За борьбу с пандемией COVID-19» медицинским работникам и волонтёрам, работающим «красной зоне».