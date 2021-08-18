Брюссель, 18 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендует коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана, заявили в агентстве.

PublicDomainPictures Самолет

«EASA рекомендует коммерческим операторам не выполнять какие-либо полеты в воздушном пространстве FIR Kabul [воздушное пространство Афганистана] до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая рекомендация последовала по итогам внеочередного заседания специальной группы по оценке рисков Евросоюза 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над столицей страны Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из Афганистана сотрудников своих посольств.

Читайте также: В Казахстане усилили охрану воздушного пространства страны