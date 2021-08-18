* запрещённая в России организация

Симферополь, 18 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Мера пресечения в отношении одного из подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избрана Киевским районным судом Симферополя 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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«Данное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, отнесенного уголовным законом к категории особо тяжких, за которое установлено наказание только в виде лишения свободы сроком до пожизненного», — уточнили в суде.

«Избрать в отношении Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.5 УК Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября 2021 года», — говорится в пресс-релизе суда.

Ещё двое фигурантов уголовного дела отправлены под стражу по решению севастопольского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно о задержании пяти предполагаемых участников ячейки террористической организации, запрещенной на территории РФ.