Москва, 18 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Участники рынка международных перевозок массово жалуются на значительное повышение тарифов за перевозку товаров. Это касается не только перевозок внутри стран ЕАЭС И СНГ, но и международных маршрутов. Причем цены выросли на все виды транспорта. Причины очевидны, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, руководитель юридической практики ООО «Право для Бизнеса» Оксана Курочкина

Покупка продуктов

«Такой резкий рост цен связан с тем, что по сравнению с 2020 годом грузопотоки восстановились и даже выросли, ведь поставщикам надо восполнять образовавшийся дефицит готовой продукции, сырья и оборудования.

При этом введенные ограничительные меры во многом сохранились, что привело к простоям на границах и дополнительным затратам на прохождение санитарного и медицинского контроля грузов и работников транспортной отрасли, а также к росту страховых выплат.

К примеру, огромные терминалы в портах Юго-Восточной Азии закрываются на многодневный карантин из-за одного выявленного случая заболевания коронавирусом.

В итоге подобные форс-мажорные ситуации из случайностей стали обыденностью, и перевозчики теперь вынуждены учитывать все эти расходы и свои риски, увеличивая тарифы на перевозки.

С учетом прогноза ВОЗ по ситуации в мире на ближайшие пять лет, мне кажется надеяться на снижение цен при перевозке товаров не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки.