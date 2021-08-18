Нью-Дели, 18 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Число зарядных станций для электромобилей в мире будет расти в среднем на 17,5% в год и к 2027 году достигнет 2,8 млн. Об этом сообщает издание ETAuto со ссылкой на исследование Astute Analytica.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Отмечается, что количество зарядных станций в 2019 году составляло 819 тыс. При этом выручка данного сектора экономики, по прогнозам аналитиков, к 2027 году может составить 93 млрд долларов против 23 млрд в 2019 году.

Таким образом, выручка сектора зарядных станций будет расти на 20% ежегодно в ближайшие семь лет. В исследовании также говорится, что ежегодно рынок электромобилей будет расти на 18,6% до 2027 года.

Напомним, согласно пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок», к 2024 году в России планируют выпустить 25 тыс. электрокаров и создать для них инфраструктуру из 9 тыс. зарядных станций.

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