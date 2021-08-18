Екатеринбург, 18 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Свердловские медики выявили ещё 516 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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134 новых ковид-пациента проживают в Екатеринбурге, остальные 382 человека — в других муниципалитетах региона. Всего подтверждено 116 797 случаев заражения коронавирусом.

Для сравнения, 17 августа в регионе зафиксировали 522 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области установили новый рекорд по смертности от COVID-19.