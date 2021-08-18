Москва, 18 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Продление льготной семейной ипотеки до конца 2023 года — логичное решение, согласно которому значительно больше семей сможет получить кредит на жилье на условиях мягче, чем рыночные, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«При росте ставки до 7% годовых к концу года ставка по ипотеке на новостройки в Москве легко может дойти до 8−9%, тогда как семьи с детьми, рожденными в 2018 году и позже, смогут воспользоваться субсидируемой ставкой. Но даже к такому решению есть достаточное количество вопросов.

Во-первых, нужно напомнить, что этот кейс распространяется только на новостройки, которые за полтора года выросли в цене чуть ли не на треть. При этом далеко не все застройщики сдают квартиры с ремонтом.

Учитывая, что на отделку квартиры нужно закладывать как минимум миллион даже на однокомнатную квартиру, далеко не факт, что семьи с маленькими детьми потянут и ипотеку, и ремонт, даже если застройщик сдает помещения с отделкой white box.

И из этого вытекает другой вопрос — почему нельзя было расширить программу и на вторичное жилье под те же условия? Следующий момент — это отсутствие института залоговой оценки участков и загородных домов.

Оценивать залог чисто по кадастровой стоимости представляется не совсем корректным, поскольку они в большинстве случаев завышена и впоследствии успешно оспаривается через суд. Соответственно, встает вопрос о том, в каком объеме банки будут одобрять кредиты для строительства загородного дома.

По факту, это интересная и социально правильная история — только в Москве около 10% семей смогут воспользоваться таким предложением. Другой вопрос в необходимости покупать жилье в новостройках по совершенно неадекватным ценам и с необходимостью серьезных вложений в ремонт.

Поэтому представляется, что при расширении сроков программу стоило доработать и как минимум включить возможность покупки вторичного жилья», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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