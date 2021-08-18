Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем пленарном заседании 18 августа приняло обращение на имя главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в котором просит вмешаться в ход выборной кампании в Северной столице из-за многочисленных нарушений и использования «административного ресурса» со стороны городских чиновников в интересах определенных политических сил.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Инициаторами принятия обращения стали парламентарии от «Единой России», в том числе те, кто уже не сможет принять участие в предстоящих выборах в связи с претензиями к ним со стороны избиркомов.

Главным объектом критики действующих депутатов стала партия «Новые люди» и кандидаты от нее, которые, по мнению выступивших при обсуждении, продвигаются с использованием админресурса и фальсификаций подписей избирателей. При этом сами выступавшие пожаловались на недопуск их к выборам на основании различных придирок избиркомов. Также объектом критики депутатов стали представители Российской партии свободы и справедливости, петербургский лидер которой Андрей Анохин давно находится в конфликте с руководством городского парламента.

В поддержку обращения депутатов в ЦИК выступил и спикер Заксобрания, лидер городских единороссов Вячеслав Макаров. Он назвал «мерзостью» факты ведения «грязной» кампании со стороны ряда кандидатов и внепарламентских политических партий, стремящихся получить депутатские мандаты в Заксобрании Петербурга.

«Санкт-Петербург — это не африканское племя. Здесь всё знают, понимают и замечают. Это потом приведёт к разрушению политической конструкции. Это приведёт к политической турбулентности. Это потом приведёт к политической катастрофе», — заявил спикер.

По словам Макарова, он не может поверить в то, что действующие депутаты, некоторые из которых работают в городском парламенте и на своих территорий по несколько сроков подряд, якобы не смогли честно собрать подписи избирателей, а появившиеся на территории неизвестные ранее лица — смогли и были допущены к выборам.

Спикер предостерёг коллег от «внутреннего раздрая» и заявил о необходимости оставить после себя работающую конструкцию парламента и хорошую память в истории города.

Напомним, сам Макаров не баллотируется в новый состав Заксобрания и участвует только в думских выборах от «Единой России».