Симферополь, 18 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Здравоохранение на Украине начало развал сразу после обретения ею независимости, а действия властей за последние годы лишь усугубили и без того сложную ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политик, экс-депутат Симферопольской гордумы член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Степан Кискин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украинское здравоохранение стало развалиться сразу после обретения независимости. Депутаты Верховной Рады лечатся в «Феофании» (знаменитая киевская номенклатурная больница — прим. ИА REGNUM) и заграницей, а на остальных им плевать», — отметил Кискин.

«Во время пандемии все увидели, что государственный медицинский сектор Украины в состоянии развала, а такие, как Супрун, лишь усугубили эту проблему. Ей, американке, вообще начхать на украинцев. Её безумные инициативы, на мой взгляд, далеки от медицины», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицина «фактически находится в шаге от комы».