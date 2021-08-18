Нижний Новгород, 18 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 18 августа выявили 521 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 526 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 150 282 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

За последние сутки выписаны 498 человек, всего выздоровел с начала пандемии 136 471 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 24 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5529 человек. Накануне сообщалось о 21 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8282 человека.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 18 августа в регионе проведено 3 348 425 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5680 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 236,8.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 18 августа остаются свободными 24% коек в ковид-центрах.