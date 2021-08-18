Москва, 18 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. По несколько вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. рублей готовы предложить в августе в российских регионах в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей. Это 18 августа следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

Уточняется, во время исследования был проведен анализ 84 тыс. вакансий в городах с численность населения от 500 тыс. до 1 млн человек: Саратове, Тюмени, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Астрахани, Пензе, Кирове и Липецке.

Согласно полученным результатам, наиболее высокооплачиваемой вакансией текущего месяца в регионах РФ является пост руководителя филиала строительной компании в Пензе, зарплата которого составляет до 250 тыс. рублей.

Также в Ульяновске разработчик мобильных приложений может заработать в месяц до 200 тыс. рублей, инженеру в Иркутске — 200−300 тыс. рублей и программист в Хабаровске — 150 тыс. рублей.

Кроме того, зарплата менеджера по развитию во Владивостоке составит до 119 тыс. рублей, а зарплата руководителя отдела экономики — свыше 100 тыс. рублей, при этом специалисту по проектированию и разработке печатных плат в Ярославле готовы платить до 110 тыс. рублей.

Помимо того, в программист в Рязани и водитель категории Е в Набережных Челнах могут получить до 120 тыс. рублей в месяц, финансовый директор в Кирове — до 140 тыс. рублей и программист в Липецке — от 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа из опроса ВЦИОМ стало известно, что чаще всего платят зарплату неофициально или «в конвертах» в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и трудящимся в сфере услуг (8%).