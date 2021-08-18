Москва, 18 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Рубль 17 августа подешевел к доллару в пределах 0,5% на фоне повсеместного укрепления американской валюты в сочетании с падением нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Пара закрылась в районе 73,40 руб., а сегодня, 18 августа, открылась гэпом вниз, впоследствии возобновив движение в северном направлении и практически ликвидировав утренний разрыв.

Против рубля сейчас играет дешевеющая нефть, которая во вторник отметила четвертый день падения подряд.

Сегодня Brent пытается развернуться, отыграв большую часть вчерашних потерь, но фьючерсам определенно не хватает импульса, тем более что впереди — барьер в виде психологической отметки $70 за баррель, подкрепленный 100-дневной скользящей средней, которая располагается непосредственно над этим уровнем.

Еще более важным препятствием для укрепления нашей валюты является сильный доллар, который полностью отыграл потери, понесенные в конце прошлой недели.

Более того, USD ростом отреагировал на слабые данные по американским розничным продажам, а значит, участники рынка продолжают верить в более раннее сворачивание стимулов ФРС.

В этом контексте интересным будет протокол заседания ФРС, который будет опубликован позднее сегодня, уже после закрытия российских площадок. Соответственно, рубль будет реагировать на это событие уже 19 августа.

Если Центробанк проявит более осторожный тон в отношении перспектив монетарной политики, сославшись на замедление инфляции и ухудшение макростатистики, доллар рискует резко упасть, что сыграет на руку «россиянину» и может отправить пару к отметке 73 руб. или ниже», — считает эксперт.

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