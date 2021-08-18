Курск, 18 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Курской области 18 августа зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 49 тыс. 892 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 45 тыс. 747 пациентов, в том числе 92 — за последние сутки.

Скончался 1201 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.