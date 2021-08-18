Джакарта, 18 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии объявило, что скоро начнутся клинические испытания индонезийской вакцины против коронавируса на людях, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Коронавирус

В настоящее время вакцина проходит испытания на крупных млекопитающих или приматах.

Агентство будет продолжать контролировать производство индонезийской вакцины до тех пор, пока не будет выдано разрешение на экстренное применение вакцины.

Клинические испытания продлятся до 2022 года. Ожидается, что разрешение на экстренное применение вакцины будет выдано в сентябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии разрешили впускать в храмы и места отправления культа 50% посетителей.